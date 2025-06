‘A Coletiva’: Carlos Alberto e Zé Roberto brincam no ‘Quem jogou mais?’

Zé Roberto e Carlos Alberto foram os convidados de mais um episódio de 'A Coletiva', especial para o Mundial de Clubes. A dupla, que marcou época no futebol carioca, conversou com a reportagem do Lance! sobre as carreiras e brincou no quadro "Quem jogou mais?".

Questionado sobre declaração de que teria tido auge melhor que o de Bruno Henrique, Zé evitou entrar em polêmica, mas afirmou que teria lugar no time do Flamengo. Contudo, disse que eu treinador teria de decidir quem iria sair.

— Eu dei uma declaração naquele "Quem jogou mais?", mas não disse quem sairia. Eu falei que eu jogaria. Eu sei que eu ia jogar, quem iria sair é com o treinador — afirmou Zé Roberto.

Carlos Alberto, por sua vez, brincou com a quantidade de perguntas do tema que já respondeu.

— Toda hora vem (essa brincadeira). Eu já falo que fui eu e f***** — disparou o ídolo do Porto.

A entrevista no programa "A Coletiva" foi conduzida por jornalistas do Lance!. Os dois ex-atletas revelaram bastidores da época em que atuavam no futebol, e também palpitaram sobre o desempenho das equipes cariocas (Botafogo, Flamengo e Fluminense) no Mundial de Clubes.

