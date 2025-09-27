O Fluminense viveu nesta sexta-feira (26) o primeiro dia da “Era Zubeldía”. O treinador argentino, anunciado oficialmente ontem, desembarcou cedo no Rio de Janeiro e seguiu direto para o CT Carlos Castilho, onde foi recebido pelo presidente Mário Bittencourt e pelo diretor de futebol Paulo Angioni. No período da tarde, já se reuniu com o elenco e comandou sua primeira atividade no campo.

Zubeldía chega acompanhado dos auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas. O novo comandante terá pouco tempo de preparação: estreia no próximo domingo (28), às 16h, no Maracanã, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Em entrevista à FluTV, Zubeldía não escondeu a empolgação com o desafio de assumir o Tricolor.

— As sensações são muito boas porque essa adrenalina é encontrar-se de volta com o futebol. Com a confiança que me deu o presidente para poder encarar este projeto, para poder cumprir os objetivos que tem o Fluminense. Estou muito feliz e, ao mesmo tempo, com adrenalina. Claro que existe um tempo lógico para conhecer os jogadores e a atmosfera do clube, mas acredito que estou capacitado, junto com minha comissão, para nos adaptarmos rápido — disse.

O treinador destacou ainda o ambiente multicultural do elenco:

— Aqui se apresenta que há estrangeiros também, mais ou menos 33% do grupo. Isso gera uma boa diversidade para buscar os objetivos. Sempre digo que as culturas distintas enriquecem, e a diversidade faz com que tudo seja mais interessante e que melhoremos como equipe.

Zubeldía também falou sobre o reencontro com Germán Cano, centroavante do Flu e seu ex-comandado no Lanús.

— Fazia muito tempo que não falava com o Cano. Quando comecei como treinador, com 23 anos, ele treinava nas categorias de base. Depois tive o prazer de dirigi-lo no Sub-20 e, em seguida, na Primeira Divisão. Acompanhei sua carreira até sair do Lanús e fico feliz de vê-lo chegar ao nível que alcançou hoje — lembrou.

Olho no clássico

Com pouco tempo de trabalho antes do clássico, Zubeldía espera dar uma resposta imediata ao torcedor após a eliminação para o Lanús na Copa Sul-Americana.

— Fizemos de tudo com o presidente para poder ao menos ter dois treinos antes do clássico. Queremos fazer um bom jogo, não apenas para o time, mas também para os nossos torcedores. Depois de uma eliminação internacional, o melhor é estar à altura no fim de semana e vencer.

O que vem por aí para o Fluminense

Zubeldía será apenas o 15º treinador estrangeiro da história do Fluminense e o primeiro em quase 30 anos — o último havia sido o uruguaio Hugo de León, em 1997. Ele assume o clube após a saída de Renato Gaúcho, que pediu demissão depois da queda para o Lanús.