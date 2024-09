Mano Menezes no podcast "Papo de Guerreiro", da FluTV (Foto: Reprodução/FluTV)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro

O atacante Germán Cano está de volta ao Fluminense após um período de 52 dias afastado por lesão. O atacante, que foi relacionado para a partida contra o Juventude, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve sua recuperação acompanhada de perto pelo técnico Mano Menezes. O treinador destacou que Cano precisou de um tratamento cuidadoso para voltar em alto nível, após um início de temporada sem uma preparação adequada, o que afetou sua performance.

Mano explicou que a confiança é fundamental para um jogador como Cano, que depende muito do bom desempenho do time para finalizar com eficiência. Durante o podcast "Papo de Guerreiro", da FluTV, ele mencionou que o atacante sofreu com questões clínicas que atrapalhavam seu desempenho nos treinos. A comissão técnica aproveitou o período da lesão para trabalhar essas dificuldades e recuperar a condição física do atleta.

— (Cano) Foi para as férias, voltou, não conseguiu fazer uma pré-temporada adequada, foi para campo e aí você espera o Cano do ano anterior, 40 gols. O time não estava andando bem, um jogador que é essencialmente um finalizador, precisa muito da equipe e o goleador vive muito da confiança — comentou Mano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde julho, quando marcou na vitória sobre o Palmeiras, Cano ficou fora de dez partidas por conta da lesão no pé direito. Após voltar a treinar sem restrições no final de agosto, o atacante ainda precisou de tempo extra para melhorar seu condicionamento físico e ficou de fora do confronto contra o São Paulo, aproveitando a pausa para a data FIFA para focar completamente em sua recuperação.

Além da situação de Cano, Mano Menezes comentou sobre as mudanças táticas implementadas no Fluminense desde sua chegada. Ele destacou que o time costumava buscar muito a bola nos pés dos jogadores e que, com seu trabalho, passou a focar mais no jogo em profundidade, buscando espaços. Essa adaptação, segundo Mano, está começando a dar resultados, com a equipe melhorando na criação de jogadas ofensivas.

— Passei a trabalhar para que a equipe recebesse a bola no espaço. Isso demora um pouco porque o time não estava muito acostumado a fazer isso, mas hoje conseguimos melhor. O time (com Diniz) tinha muita qualidade de saída, de construção no primeiro estágio, mas demorava muito para chegar na parte final, isso nos últimos tempos — contou Mano

O Fluminense, no entanto, ainda enfrenta dificuldades no Brasileirão, ocupando a 16ª posição com 27 pontos, apenas dois à frente do Corinthians, que está na zona de rebaixamento. A expectativa é de que, com a recuperação de Cano e as mudanças táticas, o time consiga melhorar sua performance e garantir uma campanha mais segura no restante da temporada.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Fluminense e se enfrentam novamente pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que as equipes duelaram nas oitavas da Copa do Brasil, com vitória da equipe gaúcha. No primeiro turno do Brasileirão, o placar entre as equipes ficou no empate por 1 a 1. A partida começa a partir das 16h, no horário de Brasília, com transmissão da Globo e do Premiere.