O final de semana reserva a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com isso, Grêmio e Fluminense medem forças neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Apenas um ponto separa os Tricolores na classificação, que lutam para alcançar o líder Botafogo e se consolidarem no G4 da competição nacional.