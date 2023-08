Grêmio x Fluminense: odds, estatísticas e informações do jogo pela 19ª rodada do Brasileirão

Em briga direta na parte de cima da tabela, Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo (13), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Na Lance! Betting, os mercados já estão a todo vapor e as odds dão a tônica da partida. Confira!

Enquanto o Grêmio vem de derrota para o Vasco e precisa dar uma resposta para a torcida, o Fluminense venceu o Palmeiras no fim de semana e ainda conquistou a classificação contra o Argentinos Juniors. No duelo de tricolores, o Carioca vive um momento melhor, mas jogar na Arena sempre é difícil.

Ao longo da história, Grêmio e Fluminense disputaram 81 jogos, com 37 vitórias do Grêmio, 21 empates e 23 vitórias do Fluminense.

Na última partida entre as duas equipes, vitória do Grêmio por 1 a 0. Esse resultado, inclusive, se repetiu nos últimos quatro jogos entre as equipes, independente do mando.