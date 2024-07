Fluminense terá desfalque e reforço entre titulares diante do Palmeiras; veja a escalação

Nonato em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 08:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense terá novidades na escalação para o duelo com o Palmeiras nesta quarta-feira (24), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão, o fim do primeiro turno. Mano Menezes não irá contar com Alexander, que sentiu desconforto na coxa esquerda e não será relacionado para a partida. As informações foram publicadas primeiramente pelo portal ge.

Apesar de não ter iniciado o jogo contra o Cuiabá no domingo (21), o camisa 5 entrou muito bem no lugar de Martinelli e provavalmente iria começar entre os titulares diante do Verdão. No entanto, com o incômodo muscular, quem deve herdar a vaga é Nonato, reforço desta janela de transferências que fez sua reestreia pelo Tricolor na última rodada.

Além disso, outros contratados pelo Fluminense também estão à disposição para a partida contra o Palmeiras. Desta forma, o zagueiro Ignácio e o meia-atacante Kevin Serna devem ser relacionados. Na lateral esquerda, Marcelo tem chances de retornar ao time e disputa a posição com Diogo Barbosa.

No mais, Mano Menezes testou a equipe com diferentes formações, entre elas a utilizada na vitória sobre o Cuiabá, com Marquinhos de titular. Contudo, o mais provável é que o Tricolor vá a campo com três volantes, esquema utilizado pelo treinador em sua estreia diante do Internacional.

Assim, o Fluminense deve enfrentar o Palmeiras com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli, Nonato, Ganso; Arias e Cano. A bola rola a partir de 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

