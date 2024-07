Mano Menezes, técnico do Fluminense, em entrevista coletiva. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 19:00 • Rio de Janeiro

A relação entre Fluminense e Douglas Costa chegou ao fim. Após um semestre bem abaixo do esperado, o atacante assinou sua rescisão de contrato e não faz mais parte do elenco tricolor. Sendo um dos mais criticados por torcedores, o jogador encerra sua passagem pelo clube sem gols.

Douglas Costa tinha um contrato baseado em desempenho com o Fluminense. Além disso, ele concordou em diminuir sua exigência salarial para se adaptar às condições do clube. Por isso, os valores envolvidos na rescisão não são considerados elevados.

Com a camisa tricolor, Douglas Costa participou de 22 partidas, não marcou nenhum gol, mas contribuiu com uma assistência. Além disso, ele foi parte do time que venceu a Recopa Sul-Americana de 2024.

No começo desta temporada, o jogador recebeu ofertas de outros clube, mas optou por continuar no Fluminense, sendo influenciado principalmente pelo ex-técnico do clube, Fernando Diniz.

