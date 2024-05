Fluminense faz campanha histórica na Libertadores e tem trunfo para chegar às quartas de final

Fluminense chega com força e com uma das melhores campanhas nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o triunfo sobre o Alianza Lima, o Fluminense encerrou a fase de grupos da Libertadores com 14 pontos conquistados. Essa é a segunda melhor campanha do Tricolor nessa etapa da competição.

A equipe de Fernando Diniz só não conseguiu superar o Time de Guerreiros de 2012, que fez 15 pontos em uma chave com Boca Juniors, Arsenal-ARG e Zamora. Ainda assim, o Time de Guerreiros demonstra força em busca do bi pela Glória Eterna.

Nas oitavas de final, o Fluminense também tem um trunfo para avançar às quartas de final. Em todos os anos em que o Tricolor conquistou a liderança na fase de grupos, a equipe avançou até as quartas de final do torneio.

Na única vez em que foi eliminado nas oitavas de final, o Time de Guerreiros havia avançado de fase na 2ª colocação de sua chave, em 2011. Na ocasião, os cariocas foram eliminados para o Libertad, no Paraguai.

Fernando Diniz é responsável por grande campanha do Flu na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com a volta da Libertadores em agosto, o técnico Fernando Diniz contará com o reforço de Thiago Silva para o sistema defensivo. O atleta foi repatriado após ter encerrado seu contrato com o Chelsea e chega para conquistar o título que bateu na trave em 2008.

Invicto na atual edição da competição continental, o Fluminense possui 100% de aproveitamento como mandante e é um rival que todos preferem evitar no sorteio. Na segunda-feira (3), o Time de Guerreiros conhecerá seu próximo adversário (ou seria vítima?) em busca de mais um passo.