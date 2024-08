Fluminense encontra solução caseira para substituir André no elenco

Facundo Bernal é tratado como substituto de André no Fluminense (Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar da venda de André ao Wolverhampton, o Fluminense não tem motivos para se preocupar. O clube já havia se antecipado ao mercado quando buscou Facundo Bernal para o lugar do camisa sete.

Com três partidas realizadas com a camisa do Tricolor, o volante uruguaio vem se adaptando ao Brasil, mas também vê seu futuro ex-companheiro como uma referência no dia a dia de treinos. Naturalmente, o atleta deve ser o dono da posição ao lado de Martinelli.

Restando detalhes para a negociação ser sacramentada, André deve viajar à Inglaterra para fazer exames médicos nos próximos dias e assinar seu contrato até 2029. Com isso, o volante não deve ser relacionado para o jogo com o São Paulo, pelo Brasileirão, enquanto Bernal pode herdar a vaga.

- Me verem como sucessor André é muito importante. O vejo no dia a dia, ele é muito jovem e não dá para acreditar. E para o que joga é espetacular, é uma maravilha - disse o uruguaio sobre o dia a dia com o camisa sete.

André deixa o Fluminense e não deve jogar contra o São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Embora Bernal tenha dito sobre sua capacidade de se adaptar no campo, o volante afirmou que tem mais familiaridade em atuar como um volante com características mais defensivas. Tal qual André, que costuma ser a referência na marcação, mas também na saída de bola e início das criações de jogadas.

Aos 21 anos, o jovem sonha com a conquista da Libertadores e é tratado como uma joia em seu país. Em 2024, o uruguaio recebeu sua primeira convocação para a Celeste e deve encontrar o ambiente apropriado para dar um retorno técnico, mas também financeiro, no futuro, ao Fluminense.

Como opção no banco de reservas, o Tricolor também pode optar por uma solução de Xerém, que é Fabinho. O atleta nascido em 2006 possui 18 anos, foi um dos protagonistas do clube na Copinha e é um dos destaques do sub-20.