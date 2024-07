André retorna ao time após mais de dois meses fora (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O novo técnico do Fluminense, Mano Menezes, terá retorno importante, nesta quinta-feira (4), contra o Internacional, pela 14ª rodada do Brasileirão. Após mais de dois meses, o volante André retorna de uma lesão sofrida no ligamento colateral medial no joelho. O craque de Xerém atuou pela última vez no dia 25 de abril, contra o Cerro Porteño, pela Conmebol Libertadores.

Segundo o jornalista Victor Lessa, o volante Alexander volta de suspensão cumprida no jogo contra o Grêmio na última rodada, já como titular da equipe tricolor. Marcelo se queixou de dores musculares na coxa direita e desfalcará o time no confronto contra o Internacional; Diogo Barbosa substitui o craque. Terans retorna ao banco de reservas, após ser titular em duas oportunidades com o Marcão.

Provável escalação do Fluminense

Fluminense (técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno e Cano.

O Fluminense segue na lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos somados em 39 possíveis até o momento. O clube carioca volta a campo nesta quinta-feira, às 20h, contra o Internacional, no Maracanã.