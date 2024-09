Do que o Fluminense precisa para escapar do rebaixamento? Confira o cálculo

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 04:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Que o Fluminense melhorou e alavancou sua campanha no Brasileirão, não há como negar. Apesar disso, o fantasma do rebaixamento ainda é uma realidade para o Tricolor, que precisa remar bastante para chegar aos sonhados 45 pontos.

Hoje, o Fluminense soma 27 pontos na tabela, após 24 rodadas. São sete vitórias, seis empates e 11 derrotas. A equipe marcou 20 gols e sofreu 26. Com 14 jogos a serem disputados, a conta para a salvação é a seguinte: seis vitórias e 18 pontos. Com isso, a equipe chegaria a marca de 45 pontos, o que, geralmente, salva do rebaixamento.

Em 2013, no ano em que o Fluminense passou aperto e, antes da intervenção do STJD, terminou entre os quatro últimos, o Flu tinha, a essa altura do torneio, 34 pontos. Eram nove vitórias, sete empates e nove derrotas. No fim, o Tricolor terminou com 46 pontos.

Em 2018, ano em que o Tricolor quase foi rebaixado, a pontuação era de 31 pontos, com oito vitórias, sete empates e 10 derrotas. Ao fim do torneio, a equipe somava 45 pontos, com 12 vitórias, nove empates e 17 derrotas.