Diniz aponta culpado pela pressão no Fluminense e analisa desempenho no Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 14:19 • Rio de Janeiro

Em coletiva de imprensa concedida na tarde desta quarta-feira (26), o treinador Fernando Diniz, demitido do Fluminense no início da semana, fez uma análise sobre o desempenho atual do clube na temporada. Apesar de classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com seis pontos conquistados em onze jogos disputados.

Sobre a situação do clube em 2024/25, o comandante reafirmou a confiança no elenco para o futuro. Marcão, auxiliar técnico que deve assumir o time no momento, também foi muito elogiado.

- O Fluminense não era para estar com a pontuação que tem. - disse o treinador, que prosseguiu opinando sobre o desempenho do Fluminense a cada jogo do Brasileirão.

- Vou estar na torcida. O Marcão é um grande parceiro, tem capacidade para assumir, todo mundo vai ajudar. O time está muito treinado.

Marcão comanda treino pelo Fluminense. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Diniz ainda aprofundou o assunto e revelou o papel da temporada mágica de 2023, em que o Fluminense conquistou o Campeonato Carioca e a Libertadores, na pressão geral pelos resultados nas Laranjeiras.

- Eu sou frio para ver o que está acontecendo. Imagina o Fluminense, com o orçamento que tem - deve estar entre oitavo e décimo segundo em termos de orçamento de folha - fica em terceiro em 2022 e ganhar a Libertadores em 2023. O sonho do clube, momento catártico. Um dos principais problemas é ganhar algo significativo que dá uma catarse geral para todo mundo.

- E se a bola do Valência entrasse? E se a gente não ganhasse a Libertadores? Talvez o ano estaria melhor. O Fluminense tem 12 ou 14 partidas invictas na Libertadores. Criou-se uma situação de que o Fluminense teria que ficar lá em cima. Foi construído por um monte de pressão.

Fernando Diniz deixa o Fluminense como uma das grandes figuras da história do clube. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF