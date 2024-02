⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na primeira chegada do Fluminense, Lelê aproveitou um lançamento de Justen na área e finalizou no cantinho para abrir o placar da partida. Mas na sequência, o Boavista aproveitou duas ações ofensivas e virou a partida com gols de Matheus Lucas em lances que foram confirmados com o VAR após duas marcações de impedimentos. Embora não tenha jogado bem, o Tricolor deixou tudo igual com João Neto estufando as redes na reta final da segunda etapa.