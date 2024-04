Com diversos desfalques, Fluminense arranca empate com Alianza Lima na Libertadores

Fluminense e Alianza Lima ficaram no empate na estreia da fase de grupos da Libertadores (ERNESTO BENAVIDES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 23:22 • Lima (PER)

O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima, nesta quarta-feira (3), pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Serna abriu o placar para os peruanos, mas Marquinhos deixou tudo igual.

Com o resultado, o Tricolor divide a vice-liderança do Grupo A com o Alianza Lima, uma vez que o Colo-Colo venceu o Cerro Porteño e lidera a chave.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



No primeiro tempo, o Fluminense sofreu para criar chances e cedeu chances para o Alianza Lima a partir de erros individuais. Em uma bobeada de Felipe Melo, Serna aproveitou o espaço da entrada da área e bateu com perigo para boa defesa de Fábio. E os peruanos abriram o placar em um contra-ataque puxado por Waterman, que serviu Serna para finalizar no cantinho e estufar as redes.



A segunda etapa começou com uma grande chance desperdiçada pelo Alianza Lima com Waterman recebendo lançamento em profundidade, saindo cara a cara com Fábio e batendo para fora. Com as mudanças promovidas por Diniz, o Fluminense ficou mais ofensivo, mas tinha muitas dificuldades para criar. Em um escanteio, Marquinhos surgiu livre de marcação no segundo poste para deixar tudo igual.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



Eliminado do Campeonato Carioca, o Fluminense tem uma semana cheia para se preparar para o confronto contra o Colo-Colo, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, na terça-feira (9).

