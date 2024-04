Pedro marcou mais um na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 22:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo abriu o placar contra o Palestino com um golaço de Pedro, nesta quarta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante chapelou o goleiro para empurrar a bola ao fundo da rede, e os torcedores do Rubro-Negro encheram o atleta de elogios nas redes sociais.

O time treinado pelo técnico Tite "martelava" o adversário chileno em busca do gol durante o início do primeiro tempo. O lateral Ayrton Lucas finalizou, a bola desviou na mão do zagueiro rival e sobrou para o centroavante, que aplicou o lance plástico.

Os torcedores do Flamengo foram à loucura com o recurso de Pedro para marcar sobre o Palestino. Um perfil no X (antigo Twitter) afirmou que no Brasil não existe um atacante com a mesma qualidade do camisa 9 e colocou o jogador como um dos grandes da posição no futebol mundial, teoria reforçada por outros usuários.

Pedro tem números expressivos pelo Flamengo na temporada 2024. Em 14 partidas disputadas no ano, são 13 gols marcados e uma assistência. Na Libertadores, são duas bolas na rede em dois jogos que entrou em campo, contra Millonarios, da Colômbia, e o Palestino.

Pedro é o cara do ataque do Fla na temporada (Foto: Divulgação/Flamengo)

CONFIRA AS REAÇÕES DE TORCEDORES AO GOL DE PEDRO EM FLAMENGO X PALESTINO