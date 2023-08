O Flamengo venceu o Olimpia-PAR por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (3), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O gol do Rubro-Negro foi marcado por Bruno Henrique, com assistência de Gabigol. O Fla ainda perdeu boas oportunidades no Maracanã. Veja os melhores momentos no vídeo acima!