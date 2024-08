Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz é proibido de levar governador do RJ ao vestiário

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 23:37 • São Paulo (SP)

Após a classificação do Flamengo às quarta de final da Copa do Brasil, Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, foi impedido de entrar no vestiário do clube carioca por funcionários do Palmeiras.

Castro assistiu ao duelo em um camarote no Allianz Parque e tentou entrar na área destinada aos jogadores do Rubro-Negro, mas acabou vetado. A atitude irritou Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que disparou: "o Palmeiras é ruim de perder".

Em entrevista coletiva, o dirigente explicou sua versão do ocorrido e revelou que o político foi convidado pelo clube.

- O Governador está na nossa delegação a convite nosso para retornar conosco. Está com o nosso time aqui. Por questões de segurança... ou não. Quem está acostumado a vir no Parque Antártica acha que aqui é um convento, muito tranquilo. A única coisa que fizemos, que foi absolutamente nada, foi pegar o governador e o filho para uma área de segurança nossa. Mais nada. Mas para passar nessa área passava perto dos jornalistas e tinha uma determinação de não passar ninguém. O governador passou, está tranquilo. Não é meu convidado, é do Flamengo - disse Marcos Braz.

Mesmo com a derrota por 1 a 0, a equipe comandada pelo técnico Tite garantiu vaga na próxima fase, pois venceu a primeira partida por dois gols de diferença. Agora, o Flamengo aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.