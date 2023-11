O Flamengo irá providenciar jatinhos para que os jogadores que estão servindo suas seleções estejam à disposição para a partida contra o Red Bull Bragantino, na quinta-feira (23). O chileno Erick Pulgar e os uruguaios Arrascaeta e Varela entraram em contato com o comando do futebol do clube e requisitaram o transporte, a fim de disputar o jogo no Maracanã. A informação é do portal ge.