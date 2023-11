Vale lembrar que o técnico já utilizou, no decorrer de sua carreira, meias na função de ponta. Um dos exemplos mais bem sucedidos talvez seja Jadson, no Corinthians, em 2015. Caso o treinador tente um ajuste para acomodar De La Cruz de forma semelhante, como um "ponta-armador" que deixa o corredor para atuar no meio, Tite deve liberar o lateral do mesmo lado para compensar o movimento do uruguaio e abrir o campo.