Tite explica ausências de Pedro e De La Cruz entre os titulares do Flamengo: ‘O sintético tem uma característica diferente’

Técnico do Flamengo poupou dois titulares contra o Palmeiras (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 19:38 • São Paulo (SP)

Sem dois de seus principais jogadores entre os titulares, o Flamengo empatou sem gols com o Palmeiras, no Allianz Parque, e perdeu o 100% de aproveitamento nesta edição do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Questionado a respeito das ausências de Pedro, artilheiro do time na temporada, e De La Cruz, principal reforço da equipe para 2024, Tite revelou que o gramado sintético influênciou na decisão, que foi motivada pelo risco de lesão.

- Eu estava pedindo para chamar o Fábio (preparador físico do clube) porque ele tem detalhes específicos da área que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir. Mas tem alguns atletas com seis ou sete jogos seguidos. Aí o departamento médico diz: "A nossa posição é de cuidados". Hoje especificamente tínhamos Pedro, Nico (De La Cruz), Ayrton, Erick Pulgar e Luiz Araújo, que estavam em sinal amarelo e vermelho porque tinham riscos importantes e você perde jogador para seis ou sete jogos. E o sintético tem uma característica diferente. A exigência articular e muscular no sintético é muito maior também - disse o treinador.

Na sequência, o comandante elogiou o sistema defensivo de ambas as equipes, responsável por frear os setores de criação, e também aproveitou para criticar os critérios da equipe de arbitragem no confronto.

- Gramado que proporciona velocidade, a arbitragem também (poderia estar) em um nível melhor. Não é porque tomei amarelo, tem que ter um critério. Foi a supremacia das duas equipes do processo de marcação com dois modelos diferentes de contato em cima da criatividade. Nos poucos momentos em que as equipes tiveram criatividade, não houve a conclusão - finalizou.

Com o empate, o Flamengou não tem mais 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)