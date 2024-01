- Como nós fizemos hoje, ele (Gabigol) atrás do Pedro e fazendo uma pressão lado a lado para que corte a linha de passe do adversário, sim. Não dá para usar Gabriel do lado ou Pedro do lado. E o modelo de tripé do meio de campo para ter Arrascaeta com dois na frente, não temos jogadores com essas características. A equipe se moldou com dois externos ou com mais um meio-campista jogando pelo lado. Antes era Gerson, às vezes era o Everton Ribeiro, agora tem o Nico (De La Cruz). Como vai ser, de que forma vai ser? Isso vai acabar acontecendo.