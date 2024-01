- Tem muito mérito da Portuguesa, um time experiente, com muito mais idade do que o nosso. A gente vem em uma batida muito forte com relação a viagem, descanso e jogos. Grande parte desse time estava na Copinha e acabou saindo no final da primeira fase. Tivemos 15 dias juntos. O entrosamento que a gente tem para um jogo de Sub-20 é totalmente diferente para um jogo profissional. Não vejo demérito do Flamengo, mas mérito da Portuguesa em conseguir neutralizar algumas jogadas que são do nosso padrão de ataque. As combinações não aconteceram por diversos motivos. Tivemos a possibilidade de ter quatro atletas do profissional que fizeram uma sessão de treino com a gente. A gente fica triste, pois não é o resultado que gostaríamos, não queríamos decepcionar a torcida, mas o futebol tem disso.