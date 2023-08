OLIMPIA: Juan Espínola, Alejandro Silva (Salazar/31' do 2º t), Jhohan Romaña, Mateo Gamarra, Iván Torres, Fernando Cardozo (Diego Torres/40' do 2ºt), Marcos Gómez (Ramón Martínez/40' do 2ºt), Richard Ortiz, Hugo Fernández (Hugo Quintana/24' do 2ºt), Facundo Zabala e Walter González (Montenegro/24' do 2ºt) (Técnico: Francisco Arce)