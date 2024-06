Relembre como Flamengo e Neymar começaram a ‘flertar’

Neymar assistiu a vitória do Flamengo sobre o Grêmio (Foto: X @marcosbrazrio)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 16:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O namoro entre Neymar e Flamengo é de longa data. Não é de hoje que que o atacante flerta com o Rubro-Negro e empolga a torcida. O jogador esteve presente na vitória contra o Grêmio e adicionou mais um capítulo nesta história. Relembre com o Lance! como tudo começou.

ERA UMA VEZ EM 2016…

Neymar foi questionado em 2016 se seu pai tinha o sonho de vê-lo jogando pelo Rubro-Negro. O atacante negou a história, mas afirmou que seria "uma grande honra jogar no Flamengo, um dos maiores times do Brasil e do mundo".

PRESENTE RUBRO-NEGRO

Com o pontapé inicial dado na relação, Neymar recebeu uma camisa do Flamengo personalizada com o seu nome. Além disso, quando o atacante foi ao Ninho do Urubu, tirou uma foto ao lado de uma imagem de Alan Patrick, ex-companheiro de Santos.

Neymar no vestiário do Ninho do Urubu (Foto: Reprodução)

JOGO COM ZICO

No final de 2016, Neymar participou do "Jogos das Estrelas" de Zico. O atacante jogou no mesmo time do maior ídolo do clube.

"MARACANÃ LOTADO E LIBERTADORES"

Já em 2017, Neymar concedeu uma entrevista ao "Esporte Interativo". Ao veículo, o atacante, que estava no Barcelona, reforçou o amor pelo Flamengo.

- Eu tenho muita vontade de jogar no Flamengo. Maracanã lotado, Libertadores…

CALDEIRÃO DO HUCK

Em outra entrevista, agora a convite de Luciano Huck, Neymar foi abordado pelo apresentador sobre qual clube gostaria de jogar no Brasil além do Santos. O atacante respondeu que era o Flamengo em razão da torcida.

- Eu tenho muita vontade de jogar no Flamengo porque foi um jogo, não sei se no Maracanã ou Engenhão, que joguei contra o Flamengo e vi a torcida. Acho que a gente estava ganhando deles ainda e a torcida não parava.

SANTOS, MAS…

Em 2019, em entrevista para a Fox Sports, Neymar reforçou o desejo de jogar pelo Flamengo. Na época, o atacante tinha brigado com o Santos, mas estava se entendendo com o clube que o revelou.

FILIPE LUÍS

Quando Filipe Luís foi contratado pelo Flamengo, Neymar desejou "boa sorte" na postagem do ex-jogador. Na imagem, o ex-lateral-esquerdo estava com uma camisa rubro-negra.

Neymar desejou sorte a Filipe Luís quando o lateral-esquerdo foi para o Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

"HOJE TEM GOL DO GABIGOL"

Neymar não escondeu a torcida pelo Flamengo na Libertadores de 2019, muito menos a felicidade pelo título rubro-negro. Nas redes sociais, o atacante comemorou igual ao Gabigol.

Neymar comemorou o título da Libertadores do Flamengo igual ao Gabigol (Foto: Reprodução/Instagram)

POSTS NAS REDES SOCIAIS

Neymar também já apareceu com a camisa do Flamengo nas redes sociais ao lado de David Brazil e numa interação no Instagram sobre se jogaria no Rubro-Negro.

Além disso, Neymar foi visto autografando uma camisa do Flamengo de uma pequena torcedora. O atacante disse para ela que também torcida pelo Rubro-Negro.

CAMISA DE GABIGOL

Nos capítulos mais recentes, Neymar apareceu nas redes sociais na academia com a camisa de Gabigol. O atacante do Flamengo compartilhou a postagem e escreveu: "Combinou muito".

"FLA TV"

O último episódio, pelo menos por enquanto, ocorreu nesta quinta-feira (13), quando Neymar esteve no Maracanã para assistir a vitória do Flamengo sobre o Grêmio. Em entrevista à "FlaTV", o atacante afirmou que "seria um prazer enorme" jogar pelo Rubro-Negro.

- Sempre falei isso (que quer jogar no Flamengo). Óbvio que o Flamengo é o meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Não sei (se um dia jogará), isso só Deus sabe. Ainda tenho contrato no Al-Hilal, ainda estou por lá, mas não sei. O futuro ninguém sabe — contou Neymar

Atualmente, Neymar tem contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025. No momento, o atacante está se recuperando de uma grave lesão no joelho