Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 23:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedro anotou mais um gol pelo Flamengo, nesta quarta-feira (10), durante o confronto com o Palestino pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com isso, o atacante está cada vez mais próximo do recorde histórico de Gabigol no torneio continental.

Pedro chegou a 21 gols pelo Flamengo disputando a competição sul-americana, enquanto Gabigol é o maior artilheiro do time na história da Libertadores, com 30.

Diante do Palestino, o time treinado pelo técnico Tite "martelava" o adversário chileno durante o início do primeiro tempo. O lateral Ayrton Lucas finalizou, a bola desviou na mão do zagueiro rival e sobrou para Pedro, que aplicou chapéu no goleiro e confirmou o gol do Flamengo que abriu o placar do jogo.

O camisa 9 tem números expressivos pelo Rubro-Negro na temporada 2024. Em 14 partidas disputadas no ano, são 13 gols marcados e uma assistência. Na Libertadores, são duas bolas na rede em dois jogos que entrou em campo, contra Millonarios, da Colômbia, e o Palestino.

