- Possível impedimento. Não toca. Possível impedimento esse. Quero buscar o primeiro, o primeiro impedimento do número dez (Gabigol). Aqui quero ver se toca a bola. Se toca, está em clara posição de impedimento. O pé do de vermelho. Me dá outro ângulo para assegurar que é o pé do de vermelho. Parar na linha. Estamos traçando a linha do defensor. O jogador que está atrás, subimos até o ombro e salvamos. Clara posição de impedimento com uma linha. Confirmo e dá o play. Wilmar, pode reanular. Posição de impedimento.