Mascote do Flamengo: veja versões e história

05/09/2024

O Flamengo tem como o mascote mais conhecido o Urubu, mas você conhece a história por trás do porquê esse animal foi escolhido para representar a equipe? E que o Flamengo já teve mais de um mascote? O Lance! conta todas essas histórias para você.

O primeiro mascote do Flamengo foi o Popeye; Urubu só surgiu depois (Foto: Reprodução/ Acervo Flamengo)

Veja a história dos mascotes do Flamengo

O primeiro mascote do Flamengo foi criado durante a década de 1940, com uma adaptação do cartunista argentino Lorenzo Molas, que foi contratado pelo Jornal dos Sports. Em julho de 1944, Molas divulgou um desenho no qual apresentava o marinheiro Popeye junto com o Rubro-negro, para representar a capacidade do clube de sair vitorioso em situações improváveis. Alguns meses depois, o Flamengo viria a conquistar o tricampeonato carioca, o que fez o argentino a novamente apresentar o personagem ligado à equipe carioca. Assim, Popeye caiu nos gostos da torcida.

A escolha do Urubu como mascote oficial da equipe aconteceu no final da década de 1960. Naquela época, era muito comum as torcidas rivais chamarem os Rubro-negros de urubus em um tom pejorativo. A história só foi mudar em junho de 1969, quando um grupo de torcedores do Flamengo levou um urubu para o Estádio do Maracanã e o soltou momentos antes da partida entre Flamengo e Botafogo, que terminou em vitória por 2 a 1 para o Rubro-negro. Assim, o animal acabou tendo uma ressignificação a partir desse episódio e se tornou o mascote oficial do clube.

A Evolução dos Mascotes

Nos anos 2000, a diretoria do clube passou a chamar o mascote do clube como "Samuca", mas o nome acabou não pegando com a torcida. Em 2008, o Flamengo lançou "Uruba" e "Urubinha", dupla que passou a representar a equipe nos jogos do Maracanã.

Atualmente, os mascotes do Flamengo são Binho (à esquerda) e Urubão (à direita) (Foto: Reprodução/ Acervo Flamengo)

Os Mascotes Atuais

No entanto, atualmente os mascotes do Flamengo são chamados de "Urubão" e "Binho", dupla que carrega consigo significados diferentes para a torcida. Urubão foi feito com um design bem mais intimidador para demostrar a garra da equipe rubro-negra. Já o outro mascote, Binho, foi feito com um visual voltado para o público infantil.