Marcos Braz se pronuncia sobre mercado do Flamengo e manda indireta: ‘Covardia eleitoral’

Marcos Braz manda indireta em desabafo sobre críticas por trabalho no Flamengo (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz se pronunciou sobre as críticas em relação à janela de transferências do Rubro-Negro. No X (antigo Twitter), o Vice-Presidente de Futebol se diz vítima de uma "covardia eleitoral".

- A covardia eleitoral segue em curso. O Flamengo fez uma importante janela no início do ano (Viña, De La Cruz e Ortiz) e trabalha para se reforçar ainda mais, sempre respeitando o orçamento do clube e com responsabilidade. Não procedem os nomes divulgados nas últimas 72hs.

Na janela de transferências do meio do ano, o Flamengo não anunciou nenhum reforço para o elenco de Tite. Apesar disso, o clube segue interessado nas chegadas de Claudinho, do Zenit, Lucas Paquetá, do West Ham, e Marcos Antônio, da Lazio.

Por conta do desgaste na função, Marcos Braz deixará o Rubro-Negro em dezembro de 2024 independentemente da chapa que for vencer as eleições no clube no fim do ano.