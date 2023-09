- O objetivo dessa parceria é conseguir fazer o torcedor se sentir representado dentro de um veículo como o Lance!. É óbvio que esse é só o primeiro movimento, mas a gente considera fundamental que o material jornalístico tenha a cara e o jeito do torcedor, dialogando com ele da maneira certa, falando de uma maneira que seja amigável e que dê a ele a sensação de que ele está sendo representado também. Nossa ideia com esse processo é trazer essência à excelência. Unindo o jornalismo profissional à paixão do torcedor do Mengão - analisou Thigu.