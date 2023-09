O Flamengo vai a campo na noite desta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Athletico, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado, o Rubro-Negro Carioca chega animado para o confronto após vencer o Botafogo e quer encurtar ainda mais a vantagem do líder (51 contra 39 pontos). O Athletico, por sua vez, ocupa a sétima posição, com 34.