Flamengo x Palmeiras: relembre encontros decisivos desta rivalidade nacional

Foto: Leonardo Lima/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (31), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Desde 2016, a rivalidade entre as equipes cresceu bastante. Relembre!

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

2016

A rivalidade moderna começou no Brasileirão de 2016, quando o Palmeiras conquistou o título, enquanto o Flamengo foi um dos principais concorrentes, terminando em terceiro lugar. Naquela temporada, as equipes se encontraram duas vezes, com o Verdão vencendo uma partida, por 2 a 1 e o outro jogo terminando empatado por 1 a 1.

(Foto: Luis Moura / WPP / Lancepress!)

2018

No Brasileirão de 2018, os dois clubes disputaram o título ponto a ponto. O Palmeiras levou a melhor e sagrou-se campeão, com o Flamengo ficando em segundo lugar. Entre si, os times se enfrentaram duas vezes, com dois empates por 1 a 1.

Foto: Fernando Dantas

2019

Em 2019, a rivalidade atingiu um novo patamar. O Flamengo, sob o comando de Jorge Jesus, viveu um ano mágico, conquistando o Brasileirão e a Libertadores. Naquele ano, o confronto direto pelo Brasileirão terminou com uma vitória categórica do Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, consolidando a superioridade rubro-negra na temporada.

Foto: Divulgação

2020

A temporada de 2020 foi marcada pela pandemia de COVID-19, mas a rivalidade continuou intensa. O Flamengo, agora com Rogério Ceni, e o Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, tiveram confrontos importantes. No Brasileirão, os jogos entre os dois clubes foram muito equilibrados, com um empate em 1 a 1 no Allianz Parque e uma vitória do Flamengo por 2 a 0 no Maracanã.

Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

2021

O ponto mais alto da rivalidade foi o ano de 2021. O primeiro ponto aconteceu na Supercopa. O jogo terminou empatado em 2 a 2, com o Flamengo vencendo nos pênaltis, após 18 cobranças, consolidando um título importante sobre o rival paulista. No Brasileirão, o Rubro-negro venceu um jogo por 1 a 0 e o outro por 3 a 1. Mas, no maior confronto entre os clubes na história, o Palmeiras venceu por 2 a 1 na final da Libertadores.

(Imagem: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

2022

Em 2022, a disputa pelo Brasileirão foi novamente acirrada. O Flamengo, apesar de focar mais nas competições internacionais, sempre teve jogos emocionantes contra o Palmeiras. Um dos jogos marcantes foi o empate em 1 a 1 no Allianz, com gols de Victor Hugo (Flamengo) e Raphael Veiga (Palmeiras). O outro encontro terminou 0 a 0.

RJ - Rio de Janeiro - 20/04/2022 - BRASILEIRO A 2022, FLAMENGO X PALMEIRAS - Gabigol jogador do Flamengo durante partida contra o Palmeiras no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2022. Foto: AGIF/AGIF

2023

No Brasileirão de 2023, a rivalidade continuou acirrada, com ambos os clubes disputando as primeiras posições. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 0 no Maracanã, mas empatou por 1 a 1 no Allianz. No início da temporada, na Supercopa, o Palmeiras venceu por 4 a 3, em um dos melhores jogos do ano.

Cesar Greco/Palmeiras

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo x Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 31 de julho de 2024, às 20h;

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Prime Video;

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: TITE)

Matheus Cunha; Varela, Léo Ortiz, David Luiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Gérson, Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique), Pedro.

PALMEIRAS (Técnico: ABEL FERREIRA)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis (Murilo), Gustavo Gómez, Vanderlan; Zé Rafael, Aníbal Moreno, Raphael Veiga; Dudu (Estêvão), Felipe Anderson, Flaco López.