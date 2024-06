Flamengo x Grêmio: como é o histórico do confronto?

Foto: Marcelo Cortes/CRF







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 12/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Flamengo e Grêmio vão se enfrentar, na noite desta quinta-feira (13), às 20h, no Maracanã. Ao longo da história, os times fizeram grandes jogos. Confira o retrospecto!

Estatísticas gerais de Flamengo x Grêmio

Os dois times já se enfrentaram em 106 oportunidades, com 36 vitórias para cada lado e 34 empates. Jogando em casa, o Rubro-negro leva vantagem. Em 57 jogos, são 28 vitórias, 16 empates e 13 derrotas para o Imortal. No último encontro, vitória do Grêmio por 3 a 2 em jogo disputado pelo Brasileirão.



Grêmio tem desfalque de peso

Diagnosticado com uma lesão muscular de grau três, Diego Costa será desfalque do Grêmio contra o Flamengo. Por conta da gravidade, o centroavante não deve ser visto em campo com a camisa do Imortal por algumas semanas.

O atleta se lesionou na partida contra o Estudiantes, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante precisou ser substituído no início da segunda etapa com dores na região do adutor da coxa esquerda.

Contra o Flamengo, o Grêmio deve iniciar o jogo com João Pedro Galvão, que é o único centroavante de origem disponível para o técnico Renato Gaúcho. Outra opção, André Henrique está em tratamento de uma lesão no tornozelo direito.