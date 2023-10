No dia 30 de setembro, Flamengo e Bahia se enfrentaram no Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Rubro-Negro venceu o duelo por 1 a 0. O gol saiu após marcação de pênalti em Bruno Henrique, e o lance gerou muita repercussão nas redes sociais. Nesta terça (3), a CBF divulgou os áudios do VAR da partida.