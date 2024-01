Há 11 anos, no dia 3 de março de 2013, o time da Gávea venceu o Remo por 1 a 0, com gol de Rafinha, pela primeira fase da Copa do Brasil. Após esse duelo, o clube carioca seguiu firme na competição até decidir o título com o Athletico-PR. No primeiro jogo, em Curitiba (PR), o placar foi 1 a 1. No confronto de volta, no Rio de Janeiro (RJ), os cariocas venceram por 2 a 0, gols de Elias e Hernane, garantindo o tricampeonato no torneio.