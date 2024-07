Flamengo vende joia da base a clube dos Emirados Árabes

Khauan Schlickmann celebra titulo na base do Flamengo (Foto: Arquivo Pessoal)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 11:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo acertou a venda de Khauan Schlickmann, joia da base do clube, ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O volante de 17 anos assinará contrato de quatro anos com a equipe do Oriente Médio, e o Rubro-Negro manterá uma porcentagem sobre negociações futuras do jogador. A infomação é do portal ge.

Khauan viaja para se apresentar ao clube árabe nesta semana. Ele irá realizar exames médicos e, caso não seja constatado qualquer problema, irá concretizar o acordo com o Al-Ain, que é treinado por Hernán Crespo, ex-São Paulo. O Flamengo não divulgou os valores da venda do atleta, que tinha multa rescisória estipulada em 40 milhões de euros em seu primeiro contrato.

O jovem de 17 anos deve integrar as equipes sub-21 e sub-23 do time dos Emirados Árabes antes de se juntar à equipe principal. Além de Khauan Schlickmann, o Ain acertou recentemente a contratação de Matías Segovia, o Segovinha, por empréstimo junto ao Botafogo.

As negociações para a venda do jogador do Flamengo ao clube do Oriente Médio ocorriam desde fevereiro. Por isso, ele vinha sendo pouco utilizado nas partidas das equipes de base do Rubro-Negro nos últimos anos.