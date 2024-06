Flamengo tem ‘reforço’ para jogo contra Atlético-MG, pelo Brasileirão

Pulgar será relacionado para Flamengo x Atlético-MG, pelo Brasileirão (Paula Reis/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 16:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo contará com a volta do volante Pulgar para o jogo contra o Atlético-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão. O atleta estava nos Estados Unidos para a Copa América, mas o Chile foi eliminado na fase de grupos.

Com isso, o jogador chega ao Rio de Janeiro (1), mas treina sob comando do Tite apenas na terça-feira (2). Dessa forma, o chileno fará apenas uma sessão antes do confronto com o Galo, que será realizado na quarta-feira (3).

A expectativa é de que Allan seja titular contra o Galo, assim como será contra o Cruzeiro. O jogador sofreu uma lesão muscular há algumas semanas, mas já está recuperado e foi opção para a comissão técnica nos últimos jogos e participou por alguns minutos.

Ainda assim, Tite seguirá com diversos desfalques no elenco, uma vez que os quatro convocados do Uruguai seguem nos Estados Unidos. Além disso, Cebolinha e Igor Jesus estão entregues ao Departamento Médico.