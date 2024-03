Flamengo tem dilema sobre poupar ou não a equipe principal no jogo de ida do Campeonato Carioca

Tite observa treino do Flamengo durante período da Data Fifa (Gilvan de Souza /CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Restando uma semana para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu, o Rubro-Negro vive um dilema. Às vésperas do início da Libertadores, Tite precisa definir se irá poupar peças no próximo compromisso.

O confronto de abertura da grande decisão do estadual acontece no sábado (30), enquanto a estreia na competição continental em busca da Glória Eterna acontece 72 horas depois. É pouco tempo para que os jogadores se recuperem e enfrentem uma partida de alto nível na altitude de Bogotá.

Além disso, Tite conta com atletas que estão servindo suas seleções no período de Data Fifa e que podem chegar desgastados na próxima semana. Com isso, existe a possibilidade do comandante optar por uma equipe um pouco diferente em relação ao time titular com o qual o torcedor está acostumado.

Neste momento, cinco titulares ficaram no Brasil e estão treinando sob comando de Tite: Rossi, Léo Pereira, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. O volante Pulgar foi convocado pelo Chile, mas cortado por conta de uma lesão que está sendo tratada no Rio de Janeiro.

Flamengo treina visando o duelo contra o Nova Iguaçu (Marcelo Cortes /CRF)

Como parte do planejamento seguindo orientação do preparador físico Fábio Mahseredjian, o elenco se reapresenta e faz um treino na manhã, enquanto a viagem para a Colômbia está programada para o período da tarde. Essa sessão matutina deve ser apenas regenerativo para os atletas que forem titulares diante do Nova Iguaçu.

É importante ressaltar que a decisão será feita em dois jogos, o que faz com que o Flamengo não precise resolver a parada no próximo sábado. Na semana do duelo de volta, o Rubro-Negro tem um compromisso na Libertadores, mas contra o Palestino, que é a equipe mais fraca da chave. Além disso, o duelo será no Rio de Janeiro, o que faz com que a logística não pese nas decisões tomadas no futebol.

Poupar ou não poupar? Tite precisará entender as prioridades, seguir vencendo seus jogos em busca do primeiro grande título desde 2022 e manter o equilíbrio. Independentemente de quem entrar em campo. E com a responsabilidade de desempenhar bem diante de um rival surpreendente, mas que é inferior e entra em campo como uma zebra.