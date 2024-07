Flamengo recusa proposta de R$ 71 milhões por Wesley; entenda a razão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 14:37 • Rio de Janeiro

Em ótima fase com a camisa do Flamengo, o lateral-direito Wesley atrai o interesse do futebol inglês. O Bournemouth enviou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 71,4 milhões) à equipe carioca, que recusou a investida. No entanto, as partes continuam em negociação.

Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, é quem lidera as tratativas. Apesar da primeira negativa, a tendência é que os ingleses subam a oferta e o negócio seja sacramentado nos próximos dias. O interesse do Bournemouth em Wesley foi noticiado inicialmente pelo UOL.

Com a saída de Varela, que disputa a Copa America 2024 com a seleção do Uruguai, o jovem recebeu uma sequência como titular e iniciou as últimas oito partidas da equipe comandada por Tite.

Essa, porém, não é a primeira investida que o jogador recebe de clubes do futebol europeu. Em 2023, o Barcelona chegou a realizar uma proposta de empréstimo com opção de compra, recusada por Vítor Pereira, treinador do Flamengo à época. O Rubro-Negro detém 70% dos direitos econômicos do atleta.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Wesley possui 78 partidas como profissional e dois marcados.