Flamengo planeja expansão do projeto do novo estádio no Gasômetro; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 10:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Além da compra do terreno de 87 mil m² para a construção do novo estádio na região do Gasômetro, o Flamengo planeja adquirir outros 17 mil m². Segundo o "ge", o clube pensa em fazer um estacionamento na área anexa.

Nesta sexta-feira (31), a Caixa deve enviar uma proposta com o valor de compra do local ao Rubro-Negro. A diretoria do clube carioca espera uma oferta justa para iniciar as negociações pela compra do lote ainda em 2024.

Recentemente, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) avaliou a região do Gasômetro em R$ 240,5 milhões. Há algumas semanas, o Flamengo sinalizou que aceitaria pagar até R$ 250 milhões pelo terreno.

Nesse sentido, o Rubro-Negro também conta com o apoio do prefeito Eduardo Paes para adquirir o direito do local para a construção de seu estádio. Ambos trabalham para evitar o confronto com a Caixa e procuram ouvir uma proposta razoável.

Nos próximos dias, Rodolfo Landim e outras figuras importantes do Flamengo nas negociações não estarão no Brasil. Na segunda-feira (3), os cartolas estarão no Paraguai para o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores.