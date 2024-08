Flamengo muda estratégia e não poupa titulares antes da Libertadores; entenda e veja escalação

Tite opta por escalar Flamengo com força máxima para enfrentar o Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Em jogo direto pela classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Palmeiras, neste domingo (11), no Maracanã. A equipe de Tite entrará em campo com força máxima em busca dos três pontos.

Apesar do confronto pela Libertadores contra o Bolívar, na quinta-feira (15), o comandante optou por não preservar seus principais atletas. Com isso, o time deve ser escalado com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

Na lateral direita, Wesley será o titular, pois Varela foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito no último sábado (10). O uruguaio vem sendo o dono da posição, mas não foi relacionado para o confronto por questões clínicas.

Na 3ª colocação do Brasileirão, o Flamengo busca retomar a liderança da competição, mas precisa vencer o seu jogo e torcer por um tropeço do Botafogo. Em caso de derrota, o Rubro-Negro pode ser ultrapassado pelo Palmeiras e cair na tabela.

A grande polêmica em relação a Tite optar entrar em campo com força máxima se dá pelo confronto com o Bolívar, na quinta-feira (15), pelas oitavas de final da Libertadores. No entanto, os dois jogos serão realizados no Rio de Janeiro, o que evita um cansaço dos atletas por conta de viagens.