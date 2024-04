Flamengo festeja volta de Gabigol, o anti-herói rubro-negro

Gabigol está de volta ao Flamengo (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 11:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabriel Martín (@martinFLA81), em colaboração com o Lance!



Dia! Posso falar ou estaria te incomodando…? Talvez eu me estenda, daquele jeitinho… o rubro-negro acordou com uma grande notícia hoje. Daquelas que toca na alma, emociona e arrepia. Ganhar, empatar, perder… mas ao lado dos nossos. O Flamengo é menos Flamengo quando está distante daquilo que o define.

Como ainda tem o julgamento do mérito daqui um tempo, não diria que nós viramos, de novo, mas bem, esse foi o nosso gol de empate em Lima. O suficiente pro retorno do ídolo à sua rotina normal. Por agora, basta. E como basta…

Costumo dizer que Gabriel não é um herói. Herói? “Mocinho”? Puts, isso zero combina com ele. Gabriel é um anti-herói rubro-negro. “O anti-herói é considerado a personagem que vai perturbar e, ao mesmo tempo, criar empatia com o espectador, ao conciliar caraterísticas boas e más, defeitos e qualidades, que podem ou não ser equivalentes aos do espectador normal. Ou seja, o anti-herói vive no equilíbrio entre virtudes e defeitos da conduta moral.”

Entre o certo e o errado, entre seus defeitos e qualidades, Gabriel é o que é. E nós, espectadores dessa loucura que é a vida dele, passamos por cima dos julgamentos e da moralidade alheia para defendê-lo. Idolatria é isso, e é divertido pra caralho. Gostar de Gabriel Barbosa é como ter um irmão. Mais velho ou mais novo, pouco importa. Você vai brigar, discordar, ficar puto as vezes, implicar um com o outro, mas, no final, que bom que ele está lá.

“Em tom de brincadeira, Gabigol disse: “DR com a torcida. Não tem problema, não. É igual nossa mulher. A gente briga, briga, briga, mas a gente ama”. Ele precisa estar lá. Com ele fica tudo mais divertido. Tenho a sensação que os erros dele são meus também, e seus gols também.

Quando ele, lá embaixo no gramado, balança a rede a gente faz como, seja na arquibancada, no bar ou no sofá? “Gol do Gabigol! ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ”. Gol dele é diferente. Ninguém idolatra e vive seus ídolos como faz a torcida do Flamengo. Estou emocionado. Vamos beber pra celebrar. Hoje é sexta 1. Amanhã, domingo. Quinta, quinta. Sexta é sexta 2. Ops, me desculpe a pausa poética!

Eu não sei se você vai ler, Gabigol, eu sei que você está sempre de olho, então me permita fingir que sim, tal qual a inocência de uma criança mandando cartinha pro Papai Noel. Ora, ao menos pedi pra Ele a sua absolvição… é o seguinte… a torcida do Flamengo está e sempre estará contigo. Seu lugar é no Flamengo. Não deixe, jamais, que engravatados num ar-condicionado ditem o que será do seu futuro no clube. As ruas estão com você. Não há lugar, no Brasil ou no mundo, em que você será tão abraçado, defendido, querido e amado como é no Flamengo. Não há milhão $ aqui, outro ali, que pague isso. No banco, como titular, machucado, suspenso, pouco importa… queremos a sua presença, do jeito que for.

Até mesmo se for pra te xingar na esportiva, por ter errado algum lance que faz parte do jogo. Gabriel, nós te queremos. Fique, se aposente aqui, eternize seu tamanho no clube atuando apenas aqui daqui pra frente, ao menos nacionalmente. Os maiores fizeram assim. O campo fala, ele sempre fala. E talvez a fase recente não muito favorável tenha te feito, num breve momento de estresse, incômodo, pois você é humano e também erra, escorregar no trato com os agentes anti-dopagem e dar brecha pra tudo isso. A resposta deles veio na perseguição besta que você sofreu. O que é deles tá guardado, ídolo.

Ninguém mexe com a torcida do Flamengo e passa ileso. A vida cobra. Agora? Respirar de alívio e ir pra cima, você sabe o enredo. Calma, paciência, tranquilidade, foco e BUSCAR O SIMPLES. É hora de facilitar. “Take It Easy”… Take It Easy My Brother, Gabi. Vamos lá, nós estamos com você. NÓS ESTAMOS COM VOCÊ. Obrigado por existir, do seu jeito,

Gabigol. Nosso Guerreiro Galáctico. Você não desistiu de nós em Lima. Você não desistiu de nós em 2020. Não vamos desistir de você. Nunca. Nas boas e nas ruins, juntos. Nós vamos virar essa porra, de novo.

- Martín (@martinFLA81), via X (antigo Twitter).