Flamengo faz oferta por Carlos Alcaraz; entenda e saiba valores

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 19:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo fez uma oferta no valor de 18 milhões de euros (R$ 109 milhões) pela contratação do meia Carlos Alcaraz, segundo o "ge". O atleta pertence ao Southampton, da Inglaterra.

Revelado pelo Racing, o jovem de 21 anos esteve emprestado à Juventus na última temporada, mas teve poucas oportunidades com a camisa da Velha Senhora. O argentino possui contrato com os Saints até junho de 2028.

Carlos Alcaraz chegaria no Flamengo para ser uma opção no setor de meio-campo, uma vez que pode fazer diversas funções no setor. Em 47 jogos com o Southampton, o atleta marcou oito gols e contribuiu com cinco assistências.

Na janela de transferências do meio do ano, o Rubro-Negro ainda não fez contratações e os dirigentes vem sendo cobrados por torcedores. Com a proximidade de novas Datas Fifa, o clube se planeja para aumentar o elenco.