Flamengo coloca arbitragem em evidencia e joga desempenho ruim para debaixo do tapete

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em mais uma oportunidade, o Flamengo decepcionou diante do RB Bragantino, não venceu e acumula seu terceiro jogo consecutivo sem triunfo no Brasileirão. Mas dirigentes e jogadores optaram por tratar a arbitragem como a principal culpada pelo resultado ruim.

O Rubro-Negro reclama de dois lances no confronto em Bragança Paulista: a expulsão de Luan Cândido revertida após o VAR identificar uma falta de De La Cruz no início do lance, mas também um suposto pênalti sobre Luiz Araújo na reta final do duelo.

No entanto, o desempenho e o resultado do Flamengo estiveram longe de uma suposta interferência negativa da arbitragem. Até porque os lances não são erros claros e explícitos, como os dirigentes tentam vender para seus torcedores com o objetivo de maquiar um futebol bem abaixo do que foi investido.

Na etapa inicial, a equipe de Tite demonstrou a apatia com a qual o torcedor se acostumou recentemente. Nas redes sociais, Gerson foi alvo de muitas críticas, assim como o próprio treinador, que segue pressionado no cargo devido a insatisfação dos fãs.

Na segunda etapa, o Flamengo elevou o seu desempenho, obrigou Cleiton a fazer boas defesas, finalizou bola na trave (assim como sofreu com uma do outro lado) e fez um gol. Mas não foi o suficiente para quebrar um tabu que já dura 26 anos sem vencer do Bragantino em Bragança Paulista.

O Rubro-Negro parece viver de lampejos da qualidade de De La Cruz com o poder de decisão de alguns atletas, como Pedro e Bruno Henrique. Coletivamente, a equipe não consegue ser consistente, a defesa, que era considerada a melhor do Brasil, sofreu gols em quatro dos cinco jogos do Brasileirão e não passa a confiança de outrora.

Na terça-feira (7), o Flamengo viaja para encarar o Palestino e entra em campo com a obrigação de vencer para seguir brigando pela classificação às oitavas de final da Libertadores. E não haverá mais desculpas para fazer o torcedor engolir.