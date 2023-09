A primeira ocorrência de agressão foi registrada no dia 29 de julho, após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O caso aconteceu no vestiário do Independência, quando o ex-preparador físico Pablo Fernández atingiu Pedro com socos no rosto. À época, o camisa 9 fez um boletim de ocorrência contra o antigo membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli.