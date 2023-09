A Deputada Estadual Dani Monteiro, do PSOL, pediu a cassação de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador do Rio de Janeiro, após o caso de agressão contra um torcedor do clube dentro de um shopping na zona oeste da cidade. O episódio ocorreu na tarde desta terça-feira (19), na Barra da Tijuca.