Flamengo busca quebrar tabu de 2018 e 2023 para ter sucesso na Libertadores; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar da grande vitória sobre o Millonarios, o Flamengo permaneceu com a vice-liderança do Grupo E, na Libertadores. Com isso, o Rubro-Negro decidirá o jogo de volta das oitavas de final fora de casa.

Nas duas últimas vezes em que isso aconteceu, a equipe carioca foi eliminada nas oitavas de final. Em 2018, o Mais Querido ficou na 2ª colocação em uma chave que contava com o River Plate e caiu na fase seguinte para o Cruzeiro. No ano passado, o clube ficou na vice-liderança no grupo com Racing e viu sua participação na competição continental chegar ao fim diante do Olímpia.

As experiências recentes do Flamengo decidindo um mata-mata de oitavas de final de Libertadores fora de casa não são positivas. E até o momento, a equipe de Tite já tem alguns possíveis adversários definidos: Fluminense, Junior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras e Atlético-MG. Possivelmente, o River Plate também estará entre as opções.

É lógico que encerrar a fase de grupos com a liderança não é garantia nenhuma de título, mas decidir jogos em casa sempre ajudam. Nas últimas quatro vezes em que o Rubro-Negro liderou suas chaves (2019, 2020, 2021 e 2022), a equipe chegou na decisão em três oportunidades. E levou duas vezes o título da Glória Eterna.

Apenas em 2020, o Flamengo foi eliminado nas oitavas de final contra o Racing. É importante ressaltar que a temporada foi confusa por diversos motivos, como o início da pandemia da Covid-19 e as mudanças de treinadores após a saída de Jorge Jesus (Rogério Ceni chegou ao clube duas semanas antes do jogo de ida contra os argentinos). E mesmo assim, os cariocas só foram eliminados nos pênaltis.

Tite precisa encontrar equilíbrio entre atuações do Flamengo dentro e fora de casa na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na zona mista, o meia Allan afirmou que não vê com grandes preocupações o fato do Rubro-Negro ter sido vice-líder do Grupo E. O atleta afirmou que confia no elenco montado para superar as adversidades em busca de mais do tetracampeonato continental.

- Claro que faz (diferença jogar o segundo jogo fora de casa). A gente queria ter classificado em primeiro (lugar), mas não garante campeonato. A gente sabe que vai ser mais difícil, mas temos qualidade e plantel suficiente para conquistar (a Libertadores).

Na atual edição do torneio, o Flamengo não vem fazendo um bom papel como visitante mesmo diante de times modestos. Contra Bolívar, Palestino e Millonarios, a equipe somou duas derrotas e um empate. É importante ressaltar que duas partidas foram realizadas na altitude, o que pode ter influenciado no desempenho dos atletas.

Fato é que o Rubro-Negro precisará superar os traumas das Libertadores de 2018 e 2023 para seguir vivo na competição além das oitavas de final. Mas acima de tudo, a equipe de Tite precisa elevar seu nível de desempenho atuando longe do Maracanã, principalmente por conta da possibilidade de enfrentar adversários mais difíceis do que encontrou na fase de grupos.