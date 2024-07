Flamengo acerta compra de terreno para a construção de estádio; confira valores

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro • Atualizada em 31/07/2024 - 16:29

O Flamengo deu um passo significativo no sentido da construção de sua casa própria. Nesta quarta-feira (31), o Rubro-Negro arrematou o Terreno do Gasômetro, que será utilizado para a construção do estádio do time.

No momento do credenciamento, apenas o Flamengo apresentou documentos por meio do presidente Rodolfo Landim. Cerca de 15 minutos após o início do leilão, a proposta de pagamento foi aprovada pelo perfeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O terreno foi adquirido pelo valor de R$ 138,2 milhões e o estádio deve ficar pronto em cinco anos.

VP de Futebol do Flamengo, Marcos Braz também estava presente no evento, que chegou a ser suspenso na última terça (30), ocorreu normalmente após a liminar ser derrubada: a Procuradoria Geral do Rio autorizou a realização do leilão.

Idealizado para comportar a nova casa do Flamengo, o Terreno do Gasômetro tem área de 88.3 metros quadrados e em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O projeto se destaca pela acessibilidade: o local é muito próximo da Central do Brasil e do próprio Maracanã, casa do Rubro-Negro nos últimos anos.

