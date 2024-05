Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 00:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol teve seu reencontro com a torcida do Flamengo no Maracanã e retornou oficialmente ao time nesta quarta-feira (1). Ele revelou como foi o período distante do futebol, em razão da suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping, e reafirmou sua inocência.

Foram 45 dias afastado do clube, e o atacante entrou na segunda etapa da vitória sobre o Amazonas, pela Copa do Brasil.

Gabigol voltou a jogar pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Me senti bem. Faltou ritmo, mas os treinos de casa foram muito bons. O ritmo de jogo é um pouco diferente. Agora é trabalhar e se dedicar ao máximo, para poder ficar mais do que 100%, ficar 150%. Foi um período difícil, mas com a ajuda da minha família, amigos, do Flamengo e da torcida… As provas estão aí, os fatos. Tudo será resolvido. Perder esse período foi muito ruim, mas agora é olhar para frente - disse Gabigol, depois do 1 a 0 conquistado pelo Flamengo.

O camisa 10 também avaliou como positiva a partida do Rubro-Negro, mas disse que a equipe treinada por Tite precisa melhorar.

- Fizemos um bom jogo. Acho que precisamos melhorar, ter um pouco mais de aproximação. Controlamos o jogo, não sofremos perigos, mas precisamos melhorar. (...) Temos que melhorar como equipe. Sou apenas mais um. A vontade é ajudar os companheiros. Temos uma grande equipe, grande torcida - concluiu.

Com Gabigol de volta, o Flamengo enfrenta o Bragantino no sábado (4), pela quinta rodada do Brasileirão.