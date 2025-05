Confira as chances de título do Flamengo antes da 10ª rodada do Brasileirão

O Brasileirão não chegou nem na décima rodada, mas a torcida do Flamengo já faz as contas pelas chances de título. Antes do duelo com o Palmeiras no próximo domingo (25), no Allianz Parque, o Lance! calculou as probabilidades de cada clube ser campeão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Rubro-Negro tem 13,3% de chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro neste ano. Melhor ataque e defesa da competição, com 17 gols feitos e quatro sofridos, a probabilidade do Rubro-Negro terminar em primeiro se baseiam na eficiência ofensiva e defensiva, mesmo que a pontuação atual não reflita plenamente o desempenho.

Contudo, acima do Flamengo está o Palmeiras, com 31% de probabilidade de título. Líder do Brasileirão com 22 pontos – quatro a mais que o Fla –, o Alviverde se destaca pela regularidade e pelos poucos pontos perdidos até aqui. Além disso, a solidez tática e baixa exposição defensiva da equipe de Abel Ferreira são pontos de sustentação do favoritismo do rival paulista.

continua após a publicidade

Como funciona o cálculo das probabilidades

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

continua após a publicidade

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.

➡️ Brasileirão: veja chances de título de cada clube antes da 10ª rodada