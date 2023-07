Wendel não era a prioridade do Flamengo, que focava suas atenções em Claudinho e De La Cruz, como é de conhecimento geral. No entanto, a postura irredutível do River Plate e a necessidade de reposição para o elenco após a saída de Arturo Vidal fizeram o Rubro-Negro repensar as movimentações no mercado. E foi aí que o volante voltou à mira do Clube da Gávea.